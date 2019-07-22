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Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

Stat: Meisl GreinHakemler: Ziernwand, Schachner, RomaniukTrabzonspor: Arda Akbulut, Serkan Asan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 64 Ahmet Canbaz), Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Behlül Aydın (Dk. 65 Murat Cem Akpınar), Yusuf Sarı (Dk. 63 Avdijaj), Kerem Baykuş, Ahmet Eren (Dk.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]
Stat: Meisl Grein
Hakemler: Ziernwand, Schachner, Romaniuk
Trabzonspor: Arda Akbulut, Serkan Asan, Ahmet Baha Bilgin (Dk. 64 Ahmet Canbaz), Hüseyin Türkmen, Abdurrahim Dursun, Cafer Tosun, Behlül Aydın (Dk. 65 Murat Cem Akpınar), Yusuf Sarı (Dk. 63 Avdijaj), Kerem Baykuş, Ahmet Eren (Dk. 63 Andjusic), Koray Kılınç (Dk. 63 Muhammet Akpınar)
Szombathely Haladas: Gyudjan (Dk. 46 Rozsa), Toth, Jansco, Nemeth, Holdampf, Predrag (Dk. 46 Tamas), Nemeth, Nyari (Dk.46 Medgyes), Jagodics (Dk. 46 Eszlatyi), Gaal, Bence Kiss
Sarı kart: Dk. 26 Nyari (Szombathely Haladas)
Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.
Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla ilk karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takımda ikinci yarı yeni transferler Avdijaj ve Andjusic de forma giydi.
Maçı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.
İkinci maç yarın
Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.
Bordo-mavililer, kampın 4. gününde Birleşik Arap Emirlikleri'nin Ajman takımı ile karşılaşacak.
Hüseyin Türkmen, Ahmet Canbaz, Akpınar, Serkan, Spor

Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:13 Kaynak: AA
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