Futbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
İngiltere Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:12 Kaynak: AA
Premier Lig ekiplerinden Chelsea
, İspanyol temsilcisi Barcelona
'yı hazırlık maçında 2-1 yendi. Japonya
'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama
Stadı'nda karşılaştı.
Eski futbolcusu Frank Lampard
'ı teknik direktörlüğe getiren Londra
temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic
attı.
Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.
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