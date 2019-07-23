Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık maçı
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Chelsea, İspanyol temsilcisi Barcelona'yı hazırlık maçında 2-1 yendi.
Japonya'da düzenlenen özel bir turnuvaya katılan Chelsea ile Barcelona, Saitama Stadı'nda karşılaştı.
Eski futbolcusu Frank Lampard'ı teknik direktörlüğe getiren Londra temsilcisinin gollerini 34. dakikada Tammy Abraham ve 81. dakikada Ross Barkley kaydetti. Barcelona'nın tek golünü ise 90. dakikada Ivan Rakitic attı.
Barcelona, kupadaki ikinci maçında 27 Temmuz Cumartesi günü Japonya'nın Vissel Kobe takımıyla karşı karşıya gelecek.
Barcelona, Chelsea, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 04:12 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Nabil Fekir, Real Betis'e transfer oldu Chelsea, hazırlık maçında Barcelona'yı 2-1 mağlup etti Eljif Elmas Napoli formasını giyip, pozunu verdi Süper Lig'de fikstür şüphesi!

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.7.2019 17:20:05. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]