Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık maçı
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]
TFF 1. Lig ekibi Bursaspor, hazırlık maçında Fas'ın Difaa El Jadida takımını 1-0 mağlup etti.
Afyonkarahisar Zafer Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Bursaspor, Ataberk Dadakdeniz, İsmail Çokçalış, Rüştü Hanlı, Ahmet Furkan Özkan, Enes Kayar, Kerem Kök, Shehu, Berk Akgönül, Mustafa Uysal, Ozan İsmail Koç ve Ali Akman ilk 11'i ile başladı.
Difaa El Jadida ise Barrahou, Enniya, Bencchaoui, Lamrany, Aguerdoum, Amaanan, Karnass, Tulunge, El Hachimi, Massaki ve Camara ilk 11'i ile sahaya çıktı.
İkinci yarıda oyuna giren Onur Atasayar'ın 79. dakikada attığı golle Bursaspor, Difaa El Jadida karşısında 1-0 öne geçti ve karşılaşma bu skorla sona erdi.
Türkiye Futbol Federasyonu, Bursaspor, Afyon, Fas, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 02:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Umut Meraş için Lille'den Merih Demiral formülü
Galatasaray PFDK'ya sevk edildi Denizli'de yaşanan depremde vatandaşların korku dolu anları kameraya yansıdı Manchester City, Bursaspor'un eski kalecisi Scott Carson'ı transfer etti

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.8.2019 16:36:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık maçı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]