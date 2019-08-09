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Futbol: Hazırlık maçı

49 dakika önce

Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig takımlarından Altay ile yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.

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Süper Lig ekibi Yukatel Denizlispor, TFF 1. Lig takımlarından Altay ile yaptığı hazırlık maçında 3-1 mağlup oldu.
Yeşil-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Yukatel Denizlispor, Süper Lig'in başlamasına 1 hafta kala son hazırlık maçını Altay ile yaptı.
İzmir'in Tire ilçesinde oynanan karşılaşmaya Denizli temsilcisi, Tolgahan Acar, Oğuz Yılmaz, Tiago Lopes, Mustafa Yumlu, Zakarya Bergdich, Kibong A Mbamba, Zeki Yavru, Ismail Aissati, Recep Niyaz, Burak Çalık, Hugo Rodallega ilk 11'i ile başladı.
Altay, 45+1. dakikada Paixao ve 55. dakikada Tatos'un attığı gollerle 2-0 öne geçti.
59. dakikada Sedat Şahintürk'ün golüyle durumu 2-1 yapan Yukatel Denizlispor, 87. dakikada Altaylı futbolcu Leandro Kappel'in golüne engel olamadı ve maçtan 3-1 mağlup ayrıldı.
Denizli temsilcisi, üç hafta önce Afyon Zafer Stadyumu'nda yapılan hazırlık maçında Altay'ı 3-1 mağlup etmişti.
Türkiye Futbol Federasyonu, Denizlispor, Altay, Spor

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2019 10:54 Kaynak: AA
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