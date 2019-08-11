Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor
, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor
ile 1-1 berabere kaldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kayserispor, Hakan Arıkan
, Miguel
Lopes, Alpay Çelebi
, Aymen Abdennour, Atila Turan, Brice Djedje, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Emre Demir
, Bilal Başacıkoğlu ve Umut Bulut
11'i ile başladı.
Adana Demirspor ise Kurtuluş Yurt, Süleyman Koç
, Adil Demirbağ, Semih Güler
, Mehmet Uslu
, Erdal Öztürk
, Hamidou Traore
, Vedat Bora
, Mustapha Carayol, Jakup Kosecki ve Oleksandr Gladky 11'i ile sahaya çıktı.
Maçın 38. dakikasında Oleksandr Gladky, penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique
, durumu 1-1'e getiren golü attı ve müsabaka bu skorla sona erdi.