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Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.

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Süper Lig ekiplerinden İstikbal Mobilya Kayserispor, hazırlık maçında TFF 1. Lig takımlarından Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.
Büyükşehir Belediyesi Kadir Has Stadı'nda oynanan karşılaşmaya Kayserispor, Hakan Arıkan, Miguel Lopes, Alpay Çelebi, Aymen Abdennour, Atila Turan, Brice Djedje, Ben Rienstra, Ziya Alkurt, Emre Demir, Bilal Başacıkoğlu ve Umut Bulut 11'i ile başladı.
Adana Demirspor ise Kurtuluş Yurt, Süleyman Koç, Adil Demirbağ, Semih Güler, Mehmet Uslu, Erdal Öztürk, Hamidou Traore, Vedat Bora, Mustapha Carayol, Jakup Kosecki ve Oleksandr Gladky 11'i ile sahaya çıktı.
Maçın 38. dakikasında Oleksandr Gladky, penaltıdan attığı golle Adana Demirspor'u 1-0 öne geçirdi.
Karşılaşmanın 90. dakikasında Kayserisporlu futbolcu Pedro Henrique, durumu 1-1'e getiren golü attı ve müsabaka bu skorla sona erdi.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:06 Kaynak: AA
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