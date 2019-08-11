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Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ile Süper Lig ekibi Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 bitti.

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TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor ile Süper Lig ekibi Konyaspor arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 bitti.
Siyah-kırmızılı takım, Eskişehir Stadı'ndaki maça Ekrem Kılıçarslan, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sezgin Coşkun, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Issah, Talha Erdoğan, Mete Kaan Demir, Sekidika, İbrahim Halil Öner 11'i ile çıktı.
Konuk ekip ise Serkan Kırıntılı, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner, Jevtovic, Mücahit Can Akçay, Bajic, Milosevic, Anicic, Alper Uludağ, Skubic 11'i ile sahada yer aldı.
Konyaspor, 7. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Mevlüt Çelik'le eşitliği yakalarken, karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
İkinci yarıda gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.
Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.08.2019 12:08 Kaynak: AA
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