Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig takımlarından Eskişehirspor
ile Süper Lig ekibi Konyaspor
arasında oynanan hazırlık maçı 1-1 bitti.
Siyah-kırmızılı takım, Eskişehir Stadı'ndaki maça Ekrem Kılıçarslan
, Mehmet Feyzi Yıldırım, Sezgin Coşkun
, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Furgan Polat, Issah, Talha Erdoğan, Mete Kaan Demir, Sekidika, İbrahim Halil
Öner 11'i ile çıktı.
Konuk ekip ise Serkan Kırıntılı
, Ali Turan, Jonsson, Ömer Ali Şahiner
, Jevtovic, Mücahit Can Akçay
, Bajic, Milosevic, Anicic, Alper Uludağ
, Skubic 11'i ile sahada yer aldı.
Konyaspor, 7. dakikada Bajic'in attığı golle 1-0 öne geçti. Ev sahibi ekip, 28. dakikada Mevlüt Çelik'le eşitliği yakalarken, karşılaşmanın ilk yarısı 1-1 sonuçlandı.
İkinci yarıda gol olmayınca karşılaşma 1-1 berabere sona erdi.