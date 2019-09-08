Futbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna'ya 3-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:46 Kaynak: AA
MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna'ya 3-0 mağlup oldu.
Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18. dakikada Andriy Bogoamov, 64. dakikada Vladislav Kauitvinsev ve 84. dakikada Pmutro Khlobas kaydetti.
İdmanda sakatlanan Eljif Elmas, apar topar hastaneye kaldırıldı! Fenerbahçe'nin Romanya-İspanya maçında takip ettiği isim: George Puscas A Milli Takım'da Okay Yokuşlu aday kadrodan çıkarıldı Mbaye Diagne, kendisini görüntüleyen gazetecilere saldırdı