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Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna'ya 3-0 mağlup oldu.

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MKE Ankaragücü, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna'ya 3-0 mağlup oldu.

Beştepe Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada konuk ekibin gollerini 18. dakikada Andriy Bogoamov, 64. dakikada Vladislav Kauitvinsev ve 84. dakikada Pmutro Khlobas kaydetti.

MKE Ankaragücü, Beştepe, Ukrayna, Spor

Haber Yayın Tarihi: 08.09.2019 07:46 Kaynak: AA
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