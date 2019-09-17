Futbol: Hazırlık maçı
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16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Polonya ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi: 17.09.2019 08:28 Kaynak: AA
16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Polonya ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.
Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecinek şehrindeki Szczecinku Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın tek golünü 33. dakikada George Chmiel kaydetti.
Ay-yıldızlılar, 19 Eylül Perşembe günü Polonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.
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