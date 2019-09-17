Futbol: Hazırlık maçı

16 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, deplasmanda Polonya ile yaptığı hazırlık maçında 1-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Szczecinek şehrindeki Szczecinku Stadı'nda oynanan maçta ev sahibi takımın tek golünü 33. dakikada George Chmiel kaydetti.

Ay-yıldızlılar, 19 Eylül Perşembe günü Polonya ile bir hazırlık maçı daha oynayacak.