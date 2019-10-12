Futbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 06:36 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.
Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan maçta Gençlerbirliği'nin tek golünü 9. dakikada Mats Seuntjens kaydetti.
Karşılaşmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de takip etti.
St. Pauli'nin tepki gösterdiği Enver Cenk Şahin'e Nevşehir'den transfer teklifi İtalya'da Cengiz ve Merih için skandal sözler: Türkiye'ye geri gönderin, Erdoğan'ın balkonu altında alkış tutsunlar Dünya Boks Şampiyonası'nda finale çıkan Elif Güneri, Mehmetçik'e selam gönderdi Burak Yılmaz ve Cenk Tosun gol anını anlattı: Topa dokunsam beni öldürürlerdi