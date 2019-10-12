Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Gençlerbirliği, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada yaptığı hazırlık maçında Keçiörengücü'nü 1-0 yendi.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Beştepe İlhan Cavcav Tesisleri'nde oynanan maçta Gençlerbirliği'nin tek golünü 9. dakikada Mats Seuntjens kaydetti.

Karşılaşmayı Gençlerbirliği Kulübü Başkanı Murat Cavcav ve yönetim kurulu üyelerinin yanı sıra Ampute Milli Takımı oyuncusu Barış Telli de takip etti.