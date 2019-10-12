Futbol: Hazırlık maçı

Süper Lig ekiplerinden Antalyaspor, hazırlık maçında Ukrayna temsilcisi Desna Chernihiv'i 2-1 mağlup etti.
Kırmızı-beyazlı ekip, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada, Regnum Carya Oteli'nin sahasında Ukrayna Premier Lig takımlarından Desna Chernhiv ile hazırlık maçında karşılaştı.
Antalyaspor, 13'üncü dakikada Bahadır Öztürk ve 65. dakikada Serdar Özkan'ın penaltıdan attığı golle mücadeleden 2-1 üstün ayrıldı.
Konuk ekibin golünü ise 47'nci dakikada Dmytro Khlyobas kaydetti.
Antalyaspor, Süper Lig'in 8. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edecek.