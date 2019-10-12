Futbol: Hazırlık maçı
1 saat önce
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:30 Kaynak: AA
Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.
Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.
İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.
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