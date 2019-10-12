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Futbol: Hazırlık maçı

1 saat önce

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Medipol Başakşehir, milli maçlar nedeniyle lige verilen arada hazırlık maçında karşılaştığı BTC Turk Yeni Malatyaspor'u 1-0 yendi.

Başakşehir Fatih Terim Stadı'nın yanındaki antrenman sahasında yapılan mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi.

İstanbul temsilcisi, Brezilyalı yıldız oyuncusu Robinho'nun 71. dakikada kaydettiği golle sahadan 1-0 galip ayrıldı.

Yeni Malatyaspor, Başakşehir, Spor

Haber Yayın Tarihi: 12.10.2019 08:30 Kaynak: AA
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