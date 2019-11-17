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Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

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Süper Lig ekibi Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 2-1 mağlup etti.

Turuncu-yeşilli takım, milli maçlar dolayısıyla liglere verilen arada Bahçeşehir Okulları Stadı'nda Adana Demirspor ile karşı karşıya geldi.


Karşılaşmada Aytemiz Alanyaspor'un ilk yarıdaki golünü 32. dakikada Yacine Bammou kaydetti. Karşılaşmanın ikinci yarısında oyuna giren Cisse, 67. dakikada takımını 2-0 öne geçirdi. Adana Demirspor'un tek golünü ikinci yarıda oyuna giren Barış Turan, 88. dakikada attı.

Spor

Haber Yayın Tarihi: 17.11.2019 06:02 Kaynak: AA
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