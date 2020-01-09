Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor

Futbol: Hazırlık maçı

11 dakika önce

Antalyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Antalyaspor, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u 4-0 yendi.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Antalyaspor, kamp yaptığı otelin sahasında TFF 1. Lig ekibi Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile karşılaştı.

Antalya ekibine galibiyeti getiren golleri 16 ve 20. dakikalarda Amilton, 43. dakikada Blanco ve 73. dakikada Mukairu attı.

Kırmızı-beyazlılar bu mücadelede sahaya, Ferhat, Bünyamin, Celustka, Chico, Kudriashov, Yekta, Ufuk, Amilton, Chahechouhe, Doğukan ve Gustavo ilk 11'iyle çıktı.

Erzurumspor Kulübü, Antalyaspor, Antalya, serik, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 06:44 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Güzellik uğruna 4 ayda 4 kez dolgu yaptıran kadın, alt dudağını kaybetti
Sahilde kadınlara cinsel organını gösteren adam gözaltına alındı Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı!

Son Dakika Haberleri
18:52 Beşiktaş'tan Adem Ljajic'in sakatlığı için resmi açıklama! - Son Dakika Spor
18:44 48'inci Uluslararası Yaşar Doğu Güreş Turnuvası başlıyor - Son Dakika Spor
18:44 Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor
18:41 Fenerbahçe'de Simon Falette takımla çalıştı - Son Dakika Spor
18:41 Jesse Sekidika: "Çok büyük bir kulübe geldim" - Son Dakika Spor
18:32 Galatasaray, Jesse Sekidika'yı transfer etti - Son Dakika Spor
17:47 Gençlerbirliği, Joe Hart'ı gündemine aldı! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.1.2020 18:55:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]