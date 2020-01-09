Futbol: Hazırlık maçı

İttifak Holding Konyaspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Cesar Grup Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesine bağlı Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren İttifak Holding Konyaspor, İstanbul ekibi ile karşılaştı.

İttifak Holding Konyaspor bu mücadelede sahaya, Ertuğrul Taşkıran, Opanasenko, Uğur Demirok, Anicic, Zuta, Şener Kaya, Hadziahmetovic, Volkan Fındıklı, Ali Karakaya, Miya ve Bajic ilk 11'iyle çıktı.

Konyaspor'da yeni transfer Thuram da ikinci yarıda forma giydi.

Ümraniyespor'da kaleci Taha Cengiz Demirtaş, maçın son bölümünde topa hareketlendiği anda sakatlık geçirdi ve ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Karşılaşmayı Konyaspor Kulübü İkinci Başkanı Selçuk Aksoy ve genel sekreter Mehmet Günbaş da izledi.

Konya ekibi, ilk hazırlık maçında, Altınordu'yu 2-1 yenmişti. İttifak Holding Konyaspor, Antalya kampındaki üçüncü ve son hazırlık maçını 11 Ocak Cumartesi günü TFF 1. Lig ekibi Bursaspor ile oynayacak ve ardından Konya'ya dönecek.