Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi 1-0 yendi.

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Aytemiz Alanyaspor, hazırlık maçında Göztepe'yi 1-0 yendi.

Devre arası kamp çalışmalarını Antalya'da sürdüren iki Süper Lig ekibi Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde bir otelin sahasında karşı karşıya geldi.

Alanyaspor'a galibiyeti getiren golü 38. dakikada Junior Fernandes attı.

İkinci yarısı oldukça gergin geçen maçta iki takımın futbolcuları zaman zaman sert şekilde tartıştı.

Akdeniz ekibi karşılaşmaya Marafona, Wanderson, Tzavellas, Welinton, Umut Güneş, Kaan Kanak, Musa Çağıran, Ceyhun Gülselam, Efecan Karaca, Djalma Campos, Junior Fernandes, ilk 11'iyle çıktı.

Sarı-kırmızılı ekipte ise teknik direktör İlhan Palut, Beto, Berkan Emir, Hakan Çinemre, Wallace Reis, Gassama, Borges, Soner Aydoğdu, Mossoro, Butahan Kırdaroğlu, Serdar Gürler ve Jerome ilk 11'ine şans verdi.

Aytemiz Alanyaspor, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.01.2020 08:02 Kaynak: AA
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