Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor

Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Galatasaray, hazırlık maçında TFF 1. Lig ekibi Adana Demirspor'u 1-0 mağlup etti.

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, Adana Demirspor ile özel maçta karşılaştı.

Sarı-kırmızılı takım müsabakaya Okan Kocuk, Martin Linnes, Ahmet Çalık, Marcao, Yuto Nagatomo, Jean Michael Seri, Younes Belhanda, Sofiane Feghouli, Emre Akbaba, Ömer Bayram ve Radamel Falcao ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın 46. dakikasında Galatasaray'da Berk Balaban, Şener Özbayraklı, Emin Bayram, Ryan Donk, Marcelo Saracchi, Selçuk İnan, Mario Lemina, Jesse Sekidika, Taylan Antalyalı, Jimmy Durmaz ve Adem Büyük oyuna girdi.

Mücadelenin 78. dakikasında Sekidika'nın yerine ise Emre Mor maça dahil oldu.

Galatasaray, 7. dakikada Ömer Bayram'ın pasında Feghouli'nin kaydettiği golle müsabakadan 1-0 galip ayrıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu, Adana Demirspor, Ömer Bayram, Galatasaray, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 08:24 Kaynak: AA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

TFF'nin kararı sonrası Beşiktaş'tan ilk açıklama: Transfer bizim için bitmiştir
TFF'den kulüplerin takım harcama limitleri konusunda açıklama Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! Son Dakika: Ryan Babel, sezon sonuna kadar Ajax'a kiralandı

Son Dakika Haberleri
02:32 Futbol: İspanya Kral Kupası - Son Dakika Spor
02:04 Ekol Hastanesi Balıkesirspor'da iki yönetici istifa etti - Son Dakika Spor
01:53 Son Dakika | Filenin Sultanları finalde! Polonya'yı devirdi - Son Dakika Spor
01:50 Voleybol: 2020 CEV Kadınlar Tokyo Olimpiyat Oyunları Avrupa Kıta Elemeleri - Son Dakika Spor
01:34 A Milli Kadın Voleybol Takımı, Olimpiyatlar için Almanya ile karşılaşacak (FOTOĞRAF) - Son Dakika Spor
22:50 Tottenham'ı yenen Liverpool, rekora imza attı - Son Dakika Spor
19:35 Sezon başından beri paralarını alamayan futbolculardan görülmemiş tepki! - Son Dakika Spor

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.01.2020 02:35:11. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]