Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin golünü 84. dakikada Emre Yıldız attı. Slovenya'nın golünü ise 25. dakikada Miha Kancilija kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile 6 Şubat Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.

Slovenya, Antalya, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 04.02.2020 05:38 Kaynak: AA
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