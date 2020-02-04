Futbol: Hazırlık maçı

19 Yaş Altı Milli Futbol Takımı, hazırlık maçında karşılaştığı Slovenya ile 1-1 berabere kaldı.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, Antalya'da oynanan hazırlık maçında ay-yıldızlı ekibin golünü 84. dakikada Emre Yıldız attı. Slovenya'nın golünü ise 25. dakikada Miha Kancilija kaydetti.

Ay-yıldızlı ekip, Slovenya ile 6 Şubat Perşembe günü bir hazırlık maçı daha oynayacak.