Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Slovenya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Antalya'da oynanan hazırlık maçında Rusya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı, Slovenya 17 Yaş Altı Kadın Milli Takımı'nı 2-1 yendi.

Kamp çalışmalarını Serik ilçesindeki Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Rusya ve Slovenya'nın 17 yaş altı milli takımları Kaya Palazzo Futbol Sahası'nda karşı karşıya geldi.

İlk yarısı 1-1 eşitlikle tamamlanan müsabaka, ikinci yarıda Rusya'nın attığı golle 2-1 sona erdi.

İki takım 8 Şubat'ta tekrar hazırlık maçında karşı karşıya gelecek.

Karşılaşmayı, Rusya Kadın A Milli Takımı Teknik Direktörü Elena Fomina da izledi.

Futbol: Hazırlık maçı

Slovenya, Futbol, Rusya, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 05.02.2020 03:01 Kaynak: AA
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