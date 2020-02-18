Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika
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Futbol: Hazırlık maçı

6 saat önce

Antalya'da oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.

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Antalya'da oynanan hazırlık maçında 17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, İsviçre ile 0-0 berabere kaldı.


Manavgat ilçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki hazırlık maçında Türkiye ve İsviçre'nin 17 yaş altı takımları karşı karşıya geldi. Mücadelede iki taraf da aradığı golü bulamadı.

Begüm Üresin'in teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İsviçre karşısında; Kevser Gündoğdu, Nilay Güreler, Rabia Nur Küçük, Narin Yakut, Damla Yıldız (Dk. 63 Suhde Nur Arpacı), Mine Okaytu (Dk. 88 Nazlı Örnek), Beyza Semercioğlu, Arzu Akkurt (Dk. 26 Zeynep Kerimoğlu-Dk.79 Mine Yıldız), Beyza Kara, Berivan İçen ve Mesude Alayont'tan oluşan kadroyla mücadele etti.

Milliler, 20 Şubat Perşembe günü İsviçre ile aynı sahada bir hazırlık maçı daha yapacak.

İsviçre, Futbol, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.02.2020 05:58 Kaynak: AA
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