Futbol: Hazırlık maçı

17 Yaş Altı Kız Milli Futbol Takımı, Antalya'da hazırlık maçında İsviçre'yi 1-0 mağlup etti.

Manavgat ilçesi Arslan Zeki Demirci Spor Kompleksi'ndeki hazırlık maçında Türkiye ve İsviçre'nin 17 yaş altı takımları karşı karşıya geldi.

Begüm Üresin'in teknik direktörlüğünü yaptığı 17 Yaş Altı Kız Milli Takımı, İsviçre karşısında Kevser Gündoğdu, Nilay Güreler, Rabia Nur Küçük (Dk. 63 Selda Ataç), Narin Yakut, Mine Okaytu (Dk. 79 Gülşen Urgun), Beyza Semercioğlu, Beyza Kara, Berivan İçen, Mesude Alayont (Dk. 57 Arzu Akkurt), Suhde Nur Arpacı, Mine Yıldız'dan oluşan kadroyla mücadele etti.

Ay-yıldızlı ekip, 79. dakikada Beyza Semercioğlu'nun attığı golle karşılaşmadan 1-0 galip ayrıldı. Maç sonrası milli futbolcular büyük sevinç yaşadı.

Karşılaşmayı A Milli Kadın Futbol Takımı Teknik Direktörü Necla Güngör Kırağası da kulübeden izledi.

Milliler, 18 Şubat Salı günü oynadıkları hazırlık maçında İsviçre ile 0-0 berabere kalmıştı.

Teknik direktör Begüm Üresin, maçın ardından AA muhabirine yaptığı açıklamada, teknik direktör olarak takımla ilk kez kampa katıldığını belirtti.

Milli takım olarak "Elit Tur"a hazırlandıklarını ifade eden Üresin, "Elit Tur'a gitmeden önce Antalya'da son hazırlığımızı yaptık. İyi bir şekilde hazırlandığımızı düşünüyoruz. İki maçta futbolcularımız iyi mücadele etti. İnşallah Elit Tur'da da ülkemizi en iyi şekilde temsil edeceğiz." şeklinde konuştu.