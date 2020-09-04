Futbol: Hazırlık maçı

Beşiktaş, özel bir turnuva kapsamında karşılaştığı Fraport TAV Antalyaspor'u 3-0 mağlup etti.
Vodafone Park'ta oynanan karşılaşmada siyah-beyazlılar 3. dakikada Atakan Üner ve 40. dakikada Mensah'ın golleriyle ilk yarıyı 2-0 önde tamamladı.
Fraport TAV Antalyaspor 55. dakikada penaltıdan yararlanamazken, 84. dakikada İlkay İşler'in golüyle siyah-beyazlılar mücadeleden 3-0 galip ayrıldı. Beşiktaş, bu galibiyetle turnuvada 3. oldu.
Bu arada, Beşiktaş'ta dünkü antrenmanda sağ uyluk bölgesinde ağrı hisseden Umut Nayir, tedbir amaçlı olarak Antalyaspor maçının kadrosunda yer almadı.
Haber Yayın Tarihi: 04.09.2020 23:15 - Kaynak: AA
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