Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Futbol: Hazırlık maçı

10.10.2020 18:57
Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada İstanbulspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı.

Fenerbahçe, milli maçlar sebebiyle lige verilen arada İstanbulspor ile yaptığı hazırlık karşılaşmasını 3-2 kazandı.

Samandıra Can Bartu Tesisleri'ndeki sahada gerçekleştirilen karşılaşmada Aytaç Geçgel, Mücahit Değirmenci ve Sefa Özcan hakem üçlüsü görev aldı.

Müsabakaya sarı-lacivertli ekip, kalede Harun Tekin ile başlarken, sağ bekte Mauricio Lemos görev yaptı. Stoper tandemini Serdar Aziz ve Sadık Çiftpınar oluşturuken, Caner Erkin sol bekte forma giydi.

Teknik direktör Erol Bulut, orta sahayı baklava sistemiyle oluştururken burada Luiz Gustavo, Jose Sosa, Mert Hakan Yandaş ve Sinan Gümüş görev aldı.

Genç teknik adam çift forvette ise Papiss Cisse ve Kemal Ademi'yi sahaya sürdü.

Konuk İstanbulspor ise Alperen Uysal, Patrick, Welington, Mehmet Yeşil, Ali Yaşar, Onur Ergün, Egehan Gök, Eslem Öztürk, Rroca, Abazaj, Papa ilk 11'iyle sahada yer aldı.

Müsabakaya iyi başlayan Fenerbahçe, 8. dakikada Ademi'nin pasında Sinan Gümüş'ün gelişine şutuyla 1-0 öne geçti.

41. dakika İstanbulspor beraberlik golünü buldu. Sol taraftan yapılan ortada ceza sahası içinde kafayla aşırtılan topu arka direkte Rroca ağlara gönderdi ve İstanbulspor eşitliği yakaladı: 1-1.

42. dakikada İstanbulspor öne geçti. Sağdan Rroca'nın sert ortasında Lemos'un ceza sahası içinde ters vuruşunda skor 2-1'e geldi.

İlk yarı İstanbulspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona erdi.

İkinci yarıda rakip yarı alana yerleşen Fenerbahçe, 66. dakikada Sinan Gümüş'ün arka direğe pasında Mert Hakan Yandaş'ın gelişine vuruşuyla beraberliği yakaladı: 2-2.

76. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Orta sahada Gustavo'nun kazandığı topla atağa kalkan sarı-lacivertliler, ceza sahası sol çaprazda Cisse'nin vuruşuyla öne geçti: 3-2.

Sarı-lacivertlilerde 58. dakikada Sosa'nın yerine Tolga Ciğerci, 77. dakikada ise Harun Tekin, Mert Hakan Yandaş ve Papiss Cisse'nin yerine Oytun Özdoğan, Serhat Ahmetoğlu ve Eyüp Akcan oyuna dahil oldu.

Karşılaşma, Fenerbahçe'nin 3-2 üstünlüğüyle sona erdi.

Mert Hakan Yandaş, İstanbulspor, Sinan Gümüş, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

- Kaynak: AA

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