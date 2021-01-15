Futbol: Hazırlık maçı

TFF 1. Lig ekiplerinden Menemenspor, hazırlık maçında Misli.com 3. Lig temsilcisi Bucaspor 1928'i 2-1 mağlup etti.
Buca Kaynaklar Tesisleri'nde oynanan karşılaşmanın ilk golünü 28. dakikada Menemenspor'dan İbrahim Akanbi Rasheed kaydetti.
Buca 1928, 32. dakikada Berke Bıyık ile skoru eşitledi ve maçın ilk yarısı 1-1 berabere tamamlandı.
İkinci yarının 85. dakikasında Şeref Özcan'ın golüyle yeniden öne geçen Menemenspor, karşılaşmadan 2-1 galip ayrıldı.
Kaynak: AA
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