Futbol: Hazırlık maçı

İlk yarısı Atakaş Hatayspor'un 2-1 üstünlüğüyle sona eren maçın ikinci yarısında ise Aytemiz Alanyasporlu futbolcu Efecan Karaca takıma adına beraberlik golünü kaydetti.

Tesislerde birinci antrenman sahasında gerçekleştirilen karşılaşmanın ilk yarısında Atakaş Hatayspor'dan Mame Diouf ve Burak Öksüz birer gol kaydederken, Aytemiz Alanyaspor'dan Famara Diedhiou da fileleri havalandırdı.

Yeni sezon hazırlıklarını Düzce 'nin Kaynaşlı ilçesinde bulunan Fenerbahçe Serkan Acar Resort & Sports Topuk Yaylası Tesisleri'nde sürdüren Hatayspor ile Alanyaspor hazırlık maçı yaptı.

Süper Lig ekiplerinden Atakaş Hatayspor ile Aytemiz Alanyaspor , hazırlık maçında 2-2 berabere kaldı.

26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı

Son Dakika! Sağlık Bakanı Koca'dan "Kısıtlamalar geri gelecek mi?" sorusuna yanıt: Şu an öyle bir seyir yok