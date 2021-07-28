Futbol: Hazırlık maçı

Karşılaşmanın 56. dakikasında Eren Erdoğan'ın golüyle Giresunspor'a karşı 3-0 üstünlük sağlayan İzmir ekibi, maçtan bu skorla ayrıldı.

Kamp merkezindeki sahada oynanan müsabakanın 16. dakikasında Leandro Kappel'in ayağından ilk golü bulan Altay'ın ikinci golünü ise 52. dakikada Deniz Kadah kaydetti.

Yeni sezon hazırlıklarını Erzurum 'un Palandöken Dağı eteklerindeki yüksek irtifa kamp merkezinde sürdüren Altay, hazırlık maçında Giresunspor ile karşılaştı.

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