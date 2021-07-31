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Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 - Son Dakika

Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2

31.07.2021 21:17
Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2, System.String[]

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenildi.

Kasımpaşa yeni sezon hazırlıkları kapsamında yaptığı hazırlık maçında Medipol Başakşehir'i 2-1 yenildi.

İki Süper Lig ekibi Kasımpaşa ile Medipol Başakşehir özel maçta karşı karşıya geldi. Kasımpaşa Kemerburgaz Tesisleri'nde oynanan karşılaşmada Başakşehir'in gollerini 36. dakikada Danijel Aleksic ile 53. dakikada Deniz Türüç atarken, Paşa'nın tek golü ise 48. dakikada Tarkan Serbest'ten geldi. - İSTANBUL

Spor Toto Süper Lig, Başakşehir, Kasımpaşa, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Hazırlık maçı: Kasımpaşa: 1 Medipol Başakşehir: 2 - Son Dakika Spor


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