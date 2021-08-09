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Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika

Futbol: Hazırlık maçı

09.08.2021 22:12
Futbol: Hazırlık maçı, System.String[]

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Süper Lig ekiplerinden Fenerbahçe, deplasmanda Giresunspor ile oynadığı hazırlık maçını 3-1 kazandı.

Çotanak Spor Kompleksi'nde oynanan karşılaşmaya, stat kapasitesinin yüzde 50'si oranında seyirci alındı.

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, ilk 11'ini Altay Bayındır, Tisserand, Atilla Szalai, Novak, Osayi Samuel, Gustavo, Zajc, Ferdi Kadıoğlu, Pelkas, Mesut Özil ve Serdar Dursun'dan oluşturdu.

Sar lacivertlilerde Berke Özer, Bartu Kulbilge, Nazım Sangare, Serdar Aziz, Zanka, Ozan Tufan, İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Valencia, Muhammed Gümüşkaya ve Samatta yedek bekledi.

Giresunspor Teknik Direktörü Hakan Keleş ise sahada Okan Kocuk, Zeki Yavru, Alexis Perez, Douglas, Hüsamettin Tut, Joey, Nalepa, Sergio, Esat Mala, Flovio ve Balde ilk 11'ine görev verdi.

Yeşil beyazlılarda Onurcan Piri, Eren Tozlu, Sergen Piçinciol, Diarra, Erolcan Akdağ, Caner Hüseyin Bağ, Çekdar Orhan, Hayrullah Bilazer, Göktan Cörüt, Arda Kılıç, Fatih Yılmaz, Ertuğrul Şenlikoğlu ve Osman Paşa Zorlu yedek kulübesinde şans bekledi.

Fenerbahçe'de Mesut Özil takım kaptanı olarak sahaya çıktı.

22. dakikada Fenerbahçe öne geçti. Mesut Özil'in sağdan kullandığı köşe vuruşunda topa Serdar Dursun kafayla vururken, Zeki Yavru'nun çizgiden çıkardığı meşin yuvarlağı Atilla Szalai ağlara gönderdi: 0-1.

44. dakikada Fenerbahçe farkı ikiye çıkardı. Zajc'ın sağ köşe gönderinden kullandığı kornerde kaleci Okan Kocuk boşa çıktı. Altı pas üzerinde yükselen Serdar Dursun, meşin yuvarlağı ağlara gönderdi: 0-2.

Konuk ekip, ilk yarıyı 2-0 üstün tamamladı.

60. dakikada Giresunspor farkı bire indirdi. Zeki Yavru'nun ceza sahası sol çaprazından gönderdiği yerden ortaya Joey'in vuruşunda, top kaleci Altay Bayındır'ın sağından ağlarla buluştu: 1-2.

76. dakikada Feherbahçe üçüncü golü buldu. Ceza sahası sol çaprazında hareketlenen ve savunmadan sıyrılan Valencia'nın dar açıya rağmen vuruşunda, top uzak köşeden filelere gitti: 1-3.

Karşılaşma Fenerbahçe'nin 3-1 üstünlüğüyle sona erdi.

Fenerbahçe'de 65. dakikada Zajc'ın yerine Serdar Aziz, Serdar Dursun'un yerine Valencia, Pelkas'ın yerine İrfan Can Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'nun yerine Mert Hakan Yandaş, 78. dakikada Novak'ın yerine Muhammed Gümüşkaya, Mesut Özil'in yerine Samatta, Osayi Samuel'in yerine Nazım Sangare, Gustavo'nun yerine de Ozan Tufan oyuna girdi.

Giresunspor'da ise 46. dakidada Esat Mala'nın yerine Caner Hüseyin Bağ, Okan Kocuk'un yerine Onurcan Piri, Hüsamettin Tut'un yerine Hayrullah Bilazer, 61. dakikada Nalepa'nın yerine Erolcan Akdağ, Balde'nin yerine Eren Tozlu, 73. dakikada Sergio'nun yerine Çekdar Orhan, Douglas'ın yerine Sergen Piçinciol, 84. dakikada Alexis Perez'in yerine Arda Kılıç, Flavio'nun yerine Fatih Yılmaz, Joey'in yerine Ertuğrul Şenlikoğlu oyuna dahil oldu.

Serdar Dursun, Giresunspor, Mesut Özil, Fenerbahçe, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Hazırlık maçı - Son Dakika Spor


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