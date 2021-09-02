Futbol: Hazırlık maçı

Milli maçlar dolayısıyla lige verilen arada TFF 1. Lig ekiplerinden Bereket Sigorta Ümraniyespor ile hazırlık maçında karşılaşan Beşiktaş, mücadeleyi 4-0 kazandı.

BJK Nevzat Demir Tesisleri'nde oynanan maça siyah-beyazlı ekip, Emre Bilgin, Necip Uysal, Serdar Saatçı, Francisco Montero, Fabrice N'Sakala, Mehmet Topal, Oğuzhan Özyakup, Can Bozdoğan, Gökhan Töre, Georges-Kevin N'Koudou ve Güven Yalçın ilk 11'iyle başladı.

Mehmet Topal'ın 38. dakikada attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde tamamlayan Beşiktaş'ın diğer gollerini Gökhan Töre ve Güven Yalçın (2) kaydetti.