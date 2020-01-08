Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika

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Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0
6 saat önce
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti.
Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:18 Kaynak: AA
Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti.
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