Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0 - Son Dakika

Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0

6 saat önce

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti.

Süper Lig'de ikinci yarı hazırlıklarını sürdüren Beşiktaş, hazırlık maçında Macaristan'ın Mezokövesd-Zsory takımını 2-0 mağlup etti.

Futbol: Hazırlık maçı: Beşiktaş: 2 - Mezokövesd-Zsory: 0

Macaristan, Beşiktaş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 08.01.2020 08:18 Kaynak: AA
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