Futbol: Hazırlık Maçı - Galatasaray: 3 - Eskişehirspor: 3

Galatasaray
, devre arası kampındaki ilk hazırlık maçında Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Eskişehirspor
ile 3-3 berabere kaldı.
İkinci yarı hazırlıklarını Antalya
'nın Serik ilçesinde Belek
Turizm Merkezi'nde sürdüren Galatasaray, kamp yaptığı otelin sahasında Eskişehirspor ile karşı karşıya geldi.
Galatasaray, 11. dakikada Sinan Gümüş
'ün golüyle 1-0 öne geçti. Eskişehirspor 22. dakikada İbrahim Öner
ile 1-1'lik beraberliği yakaladı. Galatasaray 24. dakikada Yunus Akgün
'ün attığı golle ilk yarıyı 2-1 önde kapattı.
Sarı-kırmızılı ekip, 67'nci dakikada Erdal Akdari'nin kendi kalesine attığı golle farkı 2'ye çıkardı. Eskişehirspor, 75. dakikada Talha Erdoğan ve 84. dakikada Utku Kızılkaya
'nın golleriyle 3-3'lük beraberliği yakaladı ve mücadele bu skorla sona erdi.
Galatasaray, Eskişehirspor karşısında sahaya, İsmail Çipe, Linnes, Maicon
, Ahmet Çalık
, Ömer Bayram
, Selçuk İnan
, Donk, Ndiaye, Sinan Gümüş, Yunus Akgün ve Muğdat Çelik
ilk 11'i ile çıktı. Fatih Terim
, ikinci yarıya 9 oyuncu değişikliği ile başladı. Yalnızca Maicon ve Yunus Akgün sahada kalırken, Batuhan Şen, Atalay Babacan
, Ozan Kabak
, Celil Yüksel, Belhanda
, Fernando, Mariano, Feghouli ve Onyekuru oyuna dahil oldu. Terim, ilerleyen dakikalarda Maicon'un yerine Gökay Güney'i, Belhanda'nın yerine de Mustafa Kapı'yı maça dahil etti.
Eskişehirspor ise Galatasaray karşısında sahaya Ekrem Kılıçarslan
, Feyzi Yıldırım, Semih Güler
, Mevlüt Çelik, Cemali Sertel, Jesse, Mehmet Özcan
, Tolga Yakut, Furgan Polat, Fıratcan Üzüm ve İbrahim Öner ilk 11'i ile çıktı.
Öte yandan, karşılaşmayı Galatasaray'ın Ziraat Türkiye Kupası
'ndaki rakibi Boluspor
'un teknik heyetinden görevliler de takip etti.