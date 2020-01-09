Futbol: Hazırlık maçı: İttifak Holding Konyaspor: 0 -Cesar Grup Ümraniyespor: 0 - Son Dakika

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Futbol: Hazırlık maçı: İttifak Holding Konyaspor: 0 -Cesar Grup Ümraniyespor: 0
6 saat önce
İttifak Holding Konyaspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Cesar Grup Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
Haber Yayın Tarihi: 09.01.2020 07:55 Kaynak: AA
İttifak Holding Konyaspor, devre arası kampındaki ikinci hazırlık maçında TFF 1. Lig temsilcisi Cesar Grup Ümraniyespor ile 0-0 berabere kaldı.
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