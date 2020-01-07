Futbol: Hazırlık maçı: İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1 - Son Dakika

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Futbol: Hazırlık maçı: İttifak Holding Konyaspor: 2 - Altınordu: 1
6 saat önce
Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Süper Lig takımlarından İttifak Holding Konyaspor, hazırlık karşılaşmasında TFF 1. Lig ekiplerinden Altınordu'yu 2-1 yendi. Haber Yayın Tarihi: 07.01.2020 06:58 Kaynak: AA
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