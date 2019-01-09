Futbol: Hazırlık Maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Kukesi: 1
1 saat önce
- Maçtan detaylar ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Medipol Başakşehir, Maxx Royal Otel'in sahasında Kukesi ile hazırlık maçı yaptı.
- Maçtan detaylar ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya
'nın Serik ilçesi Belek
turizm merkezinde sürdüren Medipol Başakşehir
, Maxx Royal Otel
'in sahasında Kukesi ile hazırlık maçı yaptı.
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Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:10 Kaynak: AA
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