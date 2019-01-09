Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık Maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Kukesi: 1

Futbol: Hazırlık Maçı: Medipol Başakşehir: 2 - Kukesi: 1

1 saat önce

- Maçtan detaylar ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Medipol Başakşehir, Maxx Royal Otel'in sahasında Kukesi ile hazırlık maçı yaptı.

- Maçtan detaylar ANTALYA - Spor Toto Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek turizm merkezinde sürdüren Medipol Başakşehir, Maxx Royal Otel'in sahasında Kukesi ile hazırlık maçı yaptı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 09.01.2019 07:10 Kaynak: AA

Antalya, Royal Otel, Başakşehir, Güncel
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