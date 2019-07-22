Futbol: Hazırlık maçı - Trabzonspor: 0 - Haladas Szombathely: 0 - GREIN
52 dakika önce
Trabzonspor, Avusturya kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely Haladas ile golsüz berabere kaldı.
Trabzonspor Haber Yayın Tarihi: 22.07.2019 09:52 Kaynak: AA
, Avusturya
kampında oynadığı ilk hazırlık maçında Macaristan
'ın 2. Lig ekiplerinden Szombathely
Haladas ile golsüz berabere kaldı.
Genç oyunculardan kurulu bir kadroyla ilk karşılaşmasına çıkan bordo-mavili takımda ikinci yarı yeni transferler Avdijaj ve Andjusic de forma giydi.
Maçı Trabzonspor Kulübü Başkanı Ahmet Ağaoğlu
ve yönetim kurulu üyesi Özer Bayraktar'ın yanı sıra çok sayıda gurbetçi taraftar da izledi.
İkinci maç yarın
Trabzonspor, Avusturya kampında ikinci hazırlık maçını yarın oynayacak.
Bordo-mavililer, kampın 4. gününde Birleşik Arap Emirlikleri
'nin Ajman takımı ile karşılaşacak.
Donk'tan Hasan Şaş paylaşımı Pique, Trabzonspor'a Türkçe mesaj attı! UEFA Avrupa Ligi'nde Trabzonspor ve Yeni Malatyaspor'un rakipleri belli oldu Trabzonspor'un Adebayor teklifi ortaya çıktı