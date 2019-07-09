Son Dakika Haberleri: Futbol: Hazırlık maçı - Yeni Malatyaspor - NK Celik Zenika - BOLU
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Futbol: Hazırlık maçı - Yeni Malatyaspor - NK Celik Zenika - BOLU

22 dakika önce

Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından NK Celik Zenika ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.

Yeni Malatyaspor, Bosna - Hersek, Spor
Spor Toto Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor, Bosna Hersek Premier Lig takımlarından NK Celik Zenika ile oynadığı hazırlık maçını 1-0 kazandı.
Yeni sezon hazırlıklarını Abant Tabiat Parkı yolu üzerinde bulunan bir otelde yapan Malatya ekibi, otelin antrenman sahasında yine aynı otelde kamp yapan NK Celik Zenika ile hazırlık maçı yaptı.
Karşılaşmanın ilk yarısı 0-0 beraberlikle sonuçlanırken, Yeni Malatyaspor maçın 55'inci dakikasında Eren Tozlu'nun attığı golle 1-0 öne geçti.
Başka gol olmayan karşılaşma Yeni Malatyaspor'un 1-0 üstünlüğü ile sona erdi.
Futbol: Hazırlık maçı - Yeni Malatyaspor - NK Celik Zenika - BOLU
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:20 Kaynak: AA
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