Son Dakika Haberleri: Futbol: Kadınlar 1. Ligi

Futbol: Kadınlar 1. Ligi

1 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Futbol: Kadınlar 1. Ligi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Kadınlar 1. Ligi'nde Hakkarigücü, Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 mağlup etti.

Ligin 15. haftasında Merzan Futbol Sahası'nda oynanan müsabaka çekişmeli geçti.

Kar yağışı ve zaman zaman etkili olan sis nedeniyle futbolcuların oynamakta güçlük çektiği maçın ilk yarısı 0-0 bitti.

İkinci yarının ilk dakikalarında yoğun sis nedeniyle hakemin bir süre ara verdiği maçta Hakkarigücü, bulduğu gollerle Karadeniz Ereğli Belediyespor'u 3-0 yenerek, 3 puanın sahibi oldu.

Tribünü dolduran taraftarlar, olumsuz hava şartlarına rağmen maç boyunca takımlarına destek oldu.

Maçı izleyenler arasındaki Hakkari Valisi İdris Akbıyık, devre arasında sahayı gezdi, bu sırada penaltı kullandı.

Karşılaşmayı, Akbıyık'ın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcısı Mustafa Balık, İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, 25. ve 26. dönem Trabzon AK Parti Milletvekili Ayşe Sula Köseoğlu, AK Parti İl Başkanı Emrullah Gür, Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Reşit Güldal ve Vangölü Elektrik Dağıtım AŞ (VEDAŞ) İl Müdürü İsmail Özdemir de izledi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 24.03.2019 04:05 Kaynak: AA

Türkiye Futbol Federasyonu, Karadeniz, Futbol, Ereğli Belediyespor, Spor
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