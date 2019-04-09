Son Dakika Haberleri: Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur

1 saat önce

19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki son maçında İsveç'e 3-0 mağlup oldu.

Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur, System.String[]
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki son maçında İsveç'e 3-0 mağlup oldu.

Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki son maçında İsveç ile karşılaştı.

İsveç, Cornelia Kapocs (2) ve Paulina Nyström'ün attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Elit turdaki 3 maçını da kaybeden milli takım, grubunu son sırada tamamladı. İngiltere ise UEFA Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: AA
İsveç, Avrupa, Futbol, Spor
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