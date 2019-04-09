Futbol: Kadınlar 19 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elit Tur
1 saat önce
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol Takımı, UEFA Avrupa Şampiyonası Elit Tur'daki son maçında İsveç'e 3-0 mağlup oldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.04.2019 06:09 Kaynak: AA
19 Yaş Altı Kadın Milli Futbol
Takımı, UEFA Avrupa
Şampiyonası Elit Tur'daki son maçında İsveç
'e 3-0 mağlup oldu. Türkiye
Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı takım, İngiltere
'nin ev sahipliğinde düzenlenen organizasyondaki son maçında İsveç ile karşılaştı.
İsveç, Cornelia Kapocs (2) ve Paulina Nyström'ün attığı gollerle sahadan 3-0 galip ayrıldı.
Elit turdaki 3 maçını da kaybeden milli takım, grubunu son sırada tamamladı. İngiltere ise UEFA Avrupa Şampiyonası finallerine katılma hakkı elde etti.
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