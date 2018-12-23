Futbol: Kadınlar 3. Ligi
4 saat önce
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grup'ta Muş Yağmurspor ile Muş Alparslanspor 0-0 berabere kaldı.
Türkiye Futbol Federasyonu
Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grup'ta Muş
Yağmurspor ile Muş Alparslanspor 0-0 berabere kaldı.
Muş sentetik sahada yapılan karşılaşmada her iki takımın da güzel mücadele ettiğini belirten Yağmurspor Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, sahada golsüz berabere kalmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.
İleride çok zorlu maçları olduğunu dile getiren Bayrak, "Bugün kardeş takımla yaptığımız maçta 0-0 berabere kaldık. İyi mücadele ettik. Ancak sahadan golsüz ayrıldı. Bundan sonra hedefimiz gerek deplasmanda gerekse sahamızda yapacağımız maçlarda puan alarak iyi bir yere yerleşmektir, hazırlıklarımıza bu yönde başlayacağız."diye konuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:25 Kaynak: AA
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