Son Dakika Haberleri: Futbol: Kadınlar 3. Ligi

Futbol: Kadınlar 3. Ligi

4 saat önce

Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grup'ta Muş Yağmurspor ile Muş Alparslanspor 0-0 berabere kaldı.

Futbol: Kadınlar 3. Ligi, System.String[]
Türkiye Futbol Federasyonu Kadınlar Futbol 3. Ligi 14. Grup'ta Muş Yağmurspor ile Muş Alparslanspor 0-0 berabere kaldı.

Muş sentetik sahada yapılan karşılaşmada her iki takımın da güzel mücadele ettiğini belirten Yağmurspor Kulüp Başkanı Haldun Bayrak, sahada golsüz berabere kalmanın kendileri için çok önemli olduğunu söyledi.

İleride çok zorlu maçları olduğunu dile getiren Bayrak, "Bugün kardeş takımla yaptığımız maçta 0-0 berabere kaldık. İyi mücadele ettik. Ancak sahadan golsüz ayrıldı. Bundan sonra hedefimiz gerek deplasmanda gerekse sahamızda yapacağımız maçlarda puan alarak iyi bir yere yerleşmektir, hazırlıklarımıza bu yönde başlayacağız."diye konuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 02:25 Kaynak: AA

Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından Metin Akpınar ve Müjdat Gezen Açıklaması Erdoğan'dan Ankara'daki AK Parti'li Gençlere Özhaseki ve Gökçek Mesajı: Devam Ettirmemiz Lazım

Bakan Selçuk, 5 Bin 778 Kişinin Atamasının Yarın Yapılacağını Açıkladı Cumhurbaşkanı Erdoğan Hakkındaki Sözlerinden Dolayı Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'e Soruşturma
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.12.2018 18:38:36. #1.51#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Kadınlar 3. Ligi
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]