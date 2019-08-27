Futbol: Kadınlar 3. Ligi

TFF Kadınlar Futbol 3. Lig takımlarından Siirt Hasbeyspor, transfer için destek bekliyor.



Takım sorumlusu Zeki Eren, kulübün yaşadığı ekonomik sıkıntılardan dolayı transfer yapamadıklarını söyledi.

Hasbeyspor'un, Siirt'in profesyonel ligde tek kadın takımı olduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:



"Ligin başlamasına bir ay gibi bir zaman kalmasına rağmen şuana kadar tek bir transfer çalışması yapamadık. Rakiplerimiz önemli transfer çalışmaları yaparak kadrolarını güçlendirirken, maddi destek bulamadığımız için hiçbir arayışa giremedik. Çoğunluğu Siirtli kızlardan oluşan bir kadromuz var fakat bazı kanatlardan acil transfere ihtiyacımız var."