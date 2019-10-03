Futbol: Kadınlar Avrupa Şampiyonası Elemeleri

A Milli Kadın Futbol Takımı, Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde A Grubu'ndaki üçüncü maçını yarın Estonya ile yapacak.

Sancaktepe Belediyesi 15 Temmuz Şehitler Stadı'ndaki karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

Milli takım, 8 Ekim Salı günü ise Slovenya'yı Kocaeli Stadı'nda konuk edecek. Karşılaşma, saat 19.00'da başlayacak.

A Milli Takım, grubundaki ilk iki maçında Kosova'ya 2-0 ve Hollanda'ya 3-0 mağlup olmuştu.

Teknik direktör Talat Tuncel yönetimindeki milli takımın aday kadrosunda şu oyuncular bulunuyor:

Kaleci: Selda Akgöz (Ataşehir Belediyespor), Fatma Şahin, Gamze Nur Yaman (Beşiktaş)

Defans: Fatma Işık (FV 09 Niefern), İpek Kaya (Metz), Berna Yeniçeri, Ebru Topçu (Konak Belediyespor), Derya Arhan (Santa Teresa), Didem Karagenç (Beşiktaş)

Orta saha: Ebru Uzungüney (Eintracht Frankfurt), Medine Erkan (Kocaeli Bayan Futbol Kulübü), Arzu Karabulut, Gizem Gönültaş, Sevgi Çınar (Beşiktaş), Selen Altunkulak (Olympique Marsilya), Ecem Cumert (SV Alberweiler), Dilan Ağgül (FSV Gütersloh), Fatma Kara (HK/Vikingur), Selin Dişli (Bayer Leverkusen), Birgül Sadıkoğlu (Eskişehir Öncü)

Forvet: Kader Hançar, Başak Gündoğdu (Beşiktaş), Melike Pekel (Metz)