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Futbol: Karacabey Cup1 Turnuvası

44 dakika önce

Karacabey ilçesinde 11 yaş altı 8 takımın katıldığı Karacabey Belediyespor Cup1 2019 Futbol Turnuvası'nda kupayı Balıkesirspor kazandı.

Futbol: Karacabey Cup1 Turnuvası, System.String[]

Karacabey ilçesinde 11 yaş altı 8 takımın katıldığı Karacabey Belediyespor Cup1 2019 Futbol Turnuvası'nda kupayı Balıkesirspor kazandı.

Karacabey Mustafa Fehmi Gerçeker Stadı'nda yapılan turnuvaya Karacabey Belediyespor, Bursaspor, Göztepe Smyrnaspor, Yıldırım Akhisarspor, Arabayatağıspor, Pendikspor ve Bucaspor katıldı.

Eleme usulü oynanan müsabakalar sonunda Bursaspor, Pendikspor'u 4-0 yenerek üçüncü oldu. Balıkesirspor da Karacabey Belediyespor'u 2-0 mağlup ederek şampiyonluğu elde etti.

Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, turnuvanın sonunda yapılan ödül töreninde şunları kaydetti:

"Güzel bir turnuvaya ev sahipliği yapmanın gururunu yaşıyoruz. 11 yaşında olan çocuklarımız İstanbul'dan, İzmir'den, Manisa'dan, Balıkesir'den, Bursa'dan gelerek bizlere zevkli müsabakalar izletti. Altyapımızda yetenekli futbolcular olduğunu gözlemlemiş olduk. Bunları hep beraber Türk futboluna kazandıracağız. Bu turnuvada emeği geçen herkese teşekkür ediyorum. Karacabey bundan sonra sporla daha fazla anılır bir ilçe olacaktır. Bizim kendimize belirlediğimiz yol haritalarından biri 'Spor kenti Karacabey'. Sporun her alanında bu tip organizasyonları yaparak Karacabeyli hemşehrilerimizin güzel vakit geçirmelerini istiyoruz."

Daha sonra, protokol üyeleri tarafından kupada dereceye giren takımlara ödülleri verildi.

Turnuvanın en iyi kalecisi seçilen Karacabey Belediyesporlu Efe Halaçlar ve en iyi futbolcu seçilen Bursasporlu Ahmet Çobanoğlu da birer plaketle ödüllendirildi.

Balıkesirspor, Bursaspor, Karacabey, Futbol, Spor

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 01:22 Kaynak: AA
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