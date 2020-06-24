Futbol konseyi: Sakinliği kaybeden şampiyonluktan olur

1- Galatasaray-Gaziantep maçının manşetine hakem kararları çıktı. 3-3 biten mücadelede sarı kırmızılıların büyük tepki gösterdiği Alper Ulusoy'un yönetimini siz nasıl buldunuz?



2- Galatasaray süper bir ikinci devre başlangıcından sonra 4 haftalık galibiyetsiz geçen bir seriyle zirvenin uzağında kaldı. Bu uzaklaşmayı sakatlara mı, oyuna mı, teknik adama mı fatura edersiniz?



3- Fenerbahçe'nin bir galibiyetlik baharı uzun sürmedi, kupadan sonra ligde de hedeften uzaklaşıldı. 100 günü aşan bir sürede kalıcı bir teknik adamla anlaşılmaması doğru karar mı?



4- Beşiktaş son 2 maçta 41 şut çekti, 19 korner kullandı, 61 orta yaptı. Sergen Yalçın'la çehresi değişen siyah beyazlıların gelecek sezon 1 numaralı şampiyonluk adayı olacağı öngörüsü yapabilir miyiz?



5- Hüseyin Çimşir'le birlikte müthiş bir ivme yakalayan Trabzonspor, Alanya deplasmanında son dakika golüyle liderliği kaybetti. Bu sonuç şampiyonluk yarışında bordo mavililerin ritmini bozabilir mi?



6- Başakşehir pandemi arasından sonra lige yüksek viteste döndü ve Trabzonspor'un berabere kalmasıyla 2 puan farkla zirveye çıktı. İki kez son haftalarda yitirdikleri şampiyonluğa bu kez daha mı yakınlar?



MEHMET ARSLAN



1- TEK HATASI GOLÜ iPTAL ETMESiYDi



ALPER Ulusoy bana göre haftanın hakemidir ve o maçta 1 (yazıyla da bir) hata yapmıştır. O hata da iptal ettiği Gaziantep golüdür. Birçok sporsever bana katılmayacaktır. Çünkü biz alıştık, en küçük bir hamleyle kendini yere bırakan oyunculara ve hemen faul düdüğü çalan hakemlere. Ama ben yine de anlatayım.



ÇAKIR OLMASA...



O pozisyonda Jimmy Durmaz'ın tek amacı var. "Rakip müdahale etsin, ben de faul kazanayım ve vakit geçireyim." Rakibinin hamlesine en küçük bir reaksiyon bile göstermeden kendini bırakıyor. Niyeti zaten oynamak değil. İşte tam da bu noktada Ulusoy hakem eğitimlerinde ders olabilecek bir yorumla "Devam" diyor. Niye devam? Burası önemli, artık futbolda kurallar değişmiyor. Kurallara yeni yorumlar geliyor. Futbolu hızlandırmak, seyir zevkini artırmak için hakem yorumu kuralları belirliyor artık. Ulusoy da çağdaş bir yorumla kararını oyundan, hızlı oyundan yana kullanıyor ve devam diyor. Sonra VAR hakemi Cüneyt Çakır'ın uyarısıyla pozisyonu yeniden izliyor. ve tek hatasını burada yapıyor. Çakır gibi bir hakem, "O pozisyonu yeniden izle" diyor, Alper Ulusoy'un kafası karışıyor. Hakemlere yakın çok isimle konuştum. "Eğer VAR'da Çakır yerine başka bir hakem olsaydı o kararını değiştirmezdi Ulusoy" dediler. "Çakır'ın kariyeri karşısında kafası karıştı." Buna ben de inanıyorum.



VALLAHi PES!



GELELiM 6 saniye kuralına. Dakika 90. Galatasaray 3-2 geride. Antep kalecisi topu 18 saniye elinde tutuyor. Hakem Alper Ulusoy da düdüğünü çalarak endirekt serbest vuruş kararı veriyor. Vuruşun sonunda G.Saray penaltı kazanarak skoru 3-3'e getiriyor. Maçtan sonra Fatih Terim, hakem için aynı konuşmayı mı yapacaktı? "Hakemin kararı kurala uygun ama o düdüğü çalması yanlış" diyen ve ligde şampiyon ie küme düşenleri belirlemiş eski hakemleri gördüm. Pes. Vallahi, billahi pes. Kuralı uyguladı diye hakemi bile linç ettik ya madalya takılmalı bu lige.



2- KiMSE HATA YAPMAZ HEP BiR DIŞ GÜÇ VARDIR!



Siz bu soruda ciddi misiniz? Eğer şaka yapıyorsanız hoş değil, ciddiyseniz Türkiye gerçeklerinin farkında değilsiniz. k 1- Türkiye'de hiçbir takım yanlış yapmaz, bazı güçler o takımı engeller. k 2- Teknik adamlarımız şahanedir ama hakemler berbattır, emeklerini çalar. k 3- Futbolcularımız şahane oynar, ama emekleri komploya kurban gider. k 4- Başkanlarımız hatasızdır. TFF onları önüne devamlı engel çıkarır. Ben sadece Galatasaray için değil, Fenerbahçe de dahil başarısız olan hiçbir takıma suç bulmam. Gerçekleri sıraladım yukarıda.



3- FENERBAHÇE SAHiPSiZ VE UMUTSUZ



Fenerbahçe için vahim olan şu. Geleceğe umutla bakamıyor artık Fenerbahçeli. Umudu aldınız mı eğer bir camianın elinden geriye bir şey kalmıyor ne yazık ki. Fenerbahçe sahipsiz ve umutsuz. Eğer bir başkan kulübü yönetmek yerine TFF'yi, medyayı, hakemleri, taraftar gruplarını yönetip dizayn etmeye kalkarsa sonuç bu.



4- SERGEN YALÇIN'IN DOKUNUŞU HiSSEDiLiYOR



SERGEN Yalçın alışık olmadığımız kadar açık ve net bir karakter. Bu yanı ona ve Beşiktaş'a olan sempatiyi artırıyor. Kavga dili yok. Ama düşündüğünü de dobra dobra dile getiren bir yanı var. Bu ona ve takımına olan inancı körüklüyor. Beşiktaş'ın artan temposunda futbolcuların da hissettiği bu dokunuş var. Ama bu yeterli değil. Beşiktaş'ın kaliteli oyuncuya da ihtiyacı var, Sergen Yalçın'ın dediği gibi...



5- RiTMi KAYIP DEĞiL STRES BOZAR



Trabzon'un ritmini Alanya beraberliği bozmaz ama futbol takımı dışında başkan ve yönetim tarafından yaratılan stres ortamı bozar. Örnek mi? Alanya maçında sonra yaşananlar inanın takım üzerinde beraberlikten çok daha olumsuz izler bırakır. Sakinliğini kaybeden şampiyonluğu da kaybeder



6- BAŞAKŞEHiR VE TRABZON HAK EDiYOR



6 sezondan bu yana zirvede oynuyor Başakşehir. ve her sezon üstüne koyarak geliyorlar. Bu sezon iki takım şampiyonluğu hak ediyor. Başakşehir ve Trabzonspor. Gerçek bu. Bunun dışındaki tüm söylemler birer bahane olmaktan öteye geçmez. Bu sezon başarabilir mi? Bunu söylemek için erken. Şansları yüzde 50-50.



HAFTANIN ENLERi: MEHMET ARSLAN



HAFTANIN OLAYI: AKSİYONU bol haftada Sergen Yalçın'ın 2'si 11'de olmak üzere 4 genç futbolcuya şans vermesi. HAFTANIN TAKIMI: BEŞiKTAŞ



TEKNİK DİREKTÖR: OKAN BURUK HAFTANIN FUTBOLCUSU: ABDÜLKADiR ÖMÜR HAFTANIN HAKEMİ: ALPER ULUSOY



GÜNTEKİN ONAY



1- ABARTILDIĞI KADAR KÖTÜ YÖNETMEDİ



ALPER Ulusoy abartıldığı gibi kötü bir maç yönetmedi. 18.5 saniye topu elinde tutan kaleci Okan'a 6 saniye kuralı uygulamasında Gaziantep'in golünü VAR'daki Cüneyt Çakır'ın iptal ettirmesinin etkisiyle verdiğini düşünüyorum. Bir hakemi kuralı neden uyguladı diye değil; neden uygulamadı diye eleştirebilirsiniz. Ne yazık ki bu sezon hakemlerin kuralları neden uyguluyorlar diye sorgulanması moda oldu.



2- G.SARAY PANDEMiYi iYi GEÇiRMEMiŞ



Galatasaray'ın pandemi sürecini hem psikolojik hem de fiziksel açıdan iyi geçirmediği gerçeği ortada. Atletik performans antrenörü bartoli'nin yokluğunun bu durumun başlıca sebebi olduğunu düşünüyorum. 3 aylık aranın ardından futbola yüksek performans ile dönüş ciddi bir uzmanlık gerektirir. Arka arkaya gelen sakatlıklar da hazırlığın iyi yapılmamasının bir sonucu.



3- TEKNiK ADAMSIZ BiR FENERBAHÇE ANLAŞILIR GiBi DEĞiL



Fenerbahçe şartlar ne olursa olsun kazanmak için oynar. Kaldı ki Avrupa ve Türkiye Kupası hedefleri devam ederken takımın 100 gün teknik adamsız kalması anlaşılabilir değil. Ayrıca yarışmanın ve hedeflerin ötesinde gelecek sezonun planlanması için de yeterli süre yok.



4- SERGEN YALÇIN'IN BEŞiKTAŞ'I KEYiF VERiYOR



Beşiktaş, her maçta adeta tek kale futbol oynuyor. Sergen Yalçın büyük takım misyonunu ve vizyonunu özümsemiş bir teknik adam. Siyah beyazlılar, Başakşehir ve Trabzon gibi güçlü ekipler karşısında dahi oyunun mutlak hakimiydi. Gelecek sezon için konuşmak erken ancak Sergen Yalçın'lı Beşiktaş'ın keyif verdiği çok net ortada.



5- SOSA VE NWAKAME'NiN YOKLUĞU HiSSEDiLDi



Trabzonspor son derece güçlü bir rakiple deplasmanda oynadı ve eksiklerine rağmen son saniye golüyle galibiyeti kaçırdı. Sosa ve nwakame yoklukları fazlasıyla hissedilecek fark yaratan oyuncular. Bu puan kaybı kırıcı ama yıkıcı değil. Bordo mavililerin Ankaragücü maçında kazaya uğrayacağını sanmıyorum.



6- ZAAFI AZ, KADROSU GENiŞ, AVANTAJI ÇOK...



Başakşehir yarış konusunda artık çok daha tecrübeli ve haftalar önce vurguladım, rakiplerine oranla zaafları az olan bir ekip. Tartışmasız bir şekilde ligde kadrosu en geniş olan takım Başakşehir. Ayrıca seyirci desteğinden yoksun oynamaya alışık olması da büyük bir avantaj.



HAFTANIN ENLERi: GÜNTEKiN ONAY HAFTANIN OLAYI: Galatasaray ve Trabzonspor'un son saniye golleriyle puan kaybetmesi.



HAFTANIN TAKIMI: BEŞiKTAŞ TEKNİK DİREKTÖR: SERGEN YALÇIN HAFTANIN FUTBOLCUSU: ADEM LJAJIC



HAFTANIN HAKEMİ: SUAT ARSLANBOĞA



KANAT ATKAYA



1- TEMEL SORUN STANDART OLMAMASI



ULUSOY beğendiğim bir hakem değil ancak şahıslar üzerinden konuşmak meseleyi çözmez. Sadece G.Saray'ın değil Türk futbolunun temel meselesi kararlarda standart olmaması. Dünyanın tüm teknolojik mucizelerini devreye soksan da saçmalayabilen yapı çözülmedikçe her sezon birileri 'Yandım Allah! İllallah!' diyecektir.



2- GALATASARAY BU SEZON MÜCBiR SEBEPLERE TAKILDI



GALATASARAY güncel tabirle mücbir sebeplere takıldı diyebiliriz özet olarak. Sakat ve cezalıların sayısının tolere edilebilir seviyeyi aşması ilk kabul edilecek makul bahane. Oyunu belli bir dönem hariç zaten çok iyi olmadı ama bir şekilde yarışa tutunmuştu, son düzlükte alınan sonuçlar bu sezonu rafa kaldırdı büyük ölçüde. Top yuvarlaktır ama o kadar da değil demek gerekiyor Galatasaray'ın bundan sonraki durumu için... Hal böyle olunca teknik değerlendirme için "Yapsan da olur yapmasan da" demek gerekiyor...



3- F.BAHÇE'DE KRiZ YENi SEZONA SARKABiLiR



FENERBAHÇE'nin teknik adam konusunda ne yaptığının, neyi planladığının anlaşılmadığı veya anlatılamadığı bir gerçek. Artık "Fenerbahçe'ye yeni teknik direktör" başlıklı haberleri okumadan geçecek duruma gelen sadece ben değilimdir herhalde. Bu gidişle gelecek sezona da etki edecek bir kriz belirebilir...



4- BEŞiKTAŞ'I SiLKELEYiP AYAĞA KALDIRDI



SERGEN Yalçın'ın göreve gelmesiyle birlikte Beşiktaş'a can suyu verdiği kesin. Aşağı doğru giden ve toparlanması güç görünen kadroyu silkeleyip ayağa kaldırdı Sergen Yalçın. Gelecek sezon için siyah beyazlı takım elbette şampiyonluk adayıdır her sezon olduğu gibi. Ama kadrosu nasıl biçimlenecek bunu görmek gerekiyor... Hatta takviyeye ihtiyacı var gibi duruyor açıkçası.



5- DAĞILMAZLARLARSA EN ŞANSLISI TRABZON



DAHA önce de Trabzonspor ile ilgili bu tarz sorular geldiğinde verdiğim cevabı tekrarlayayım. Trabzonspor futbolla ilgili hatta yanlış anlamasın Trabzonsporlu dostlar ama aşırıya kaçabilen derecede ilgili bir camiaya sahip. Dağılmazlarsa, hedefe kilitlenebilirlerse hala en şanslı takım olduğunu düşünüyorum. Enerjilerini saha içine aktarınca neler yapabildikleri malum...



6- KOPARSA AŞIRI iLGiSiZLiKTEN KOPAR



BAŞAKŞEHİR bu kez sessiz ve derinden geldi, zirve civarından hiç kopmadı ve kendi işini layıkıyla yaparsa şampiyon olabilecek konuma geldi. Yarıştaki en büyük rakibi pozisyonunda Trabzonspor'un aşırı ilgiden zarar görebileceğini söylemiştim; tam tersi bir durum kalan 6 haftada turuncu lacivertli ekip için geçerli. Onlar da aşırı ilgisizlikten kopar eğer bundan sonra koparsa....



HAFTANIN ENLERi: KANAT ATKAYA HAFTANIN OLAYI: TRABZONSPOR ve Galatasaray'ın son dakika şokları.



HAFTANIN TAKIMI: BAŞAKŞEHiR



TEKNİK DİREKTÖR: OKAN BURUK HAFTANIN FUTBOLCUSU: ADEM LJAJIC HAFTANIN HAKEMİ: SUAT ARSLANBOĞA



UĞUR MELEKE



1- HAKEMLERDE AST ÜST SORUNU DEVAM EDiYOR



DAHA önce birkaç kez bu tezimi yineledim: Alper Ulusoy, Halis Özkahya veya Hüseyin Göçek kötü insanlar değiller. Ama kötü hakemler. Yani bu kaosun sebebi bence art niyet değil, yetersizlik. Alper Ulusoy, VAR masasıyla hiyerarşi kökenli bir sorun yaşamasa, kendi doğrularında ısrar edebilse, zaten maçın son bölümündeki o kaos yaşanmayacaktı. Hakemler arasındaki ast-üst sorununun halen sürdüğünü gördüm ben bu maçta.



2- LiG BU KADAR HATAYI KALDIRMAZ



SON 3-4 yıldır Süper Lig, aşırı rekabetçi bir turnuva. Büyüklerle orta sınıf arasında makas daraldı, bir İstanbul takımının bir Anadolu'yu alt etmek için çok fazla hata kredisi yok. G.Saray, Gaziantep karşısında çok fazla bireysel hata yaptı: İlk golde Belhanda'yı ligin en iyi kafa topu silahı Djilobodji'yle eşleştirmek. Aynı gamsız Belhanda'nın Ahmet'in atılmasına neden olması. Jimmy'nin ve Sekidika'nın sorumsuz davranışları. Lig artık çok rekabetçi ve bu kadar çok hata kaldırmaz.



3- FENERBAHÇE'YE GÜÇLÜ BiR FiGÜR LAZIM



FENERBAHÇE'de Kasımpaşa maçında da net bir biçimde gözüken bir mutsuz atmosfer sorunu var. Deniz'in ilk devrede kaçırdığı gol pozisyonunda Ozan'la diyaloğu, Muriç'in özgüven kaybı, Ferdi'nin, Tolga'nın birkaç ay önce oldukları seviyenin altında gezmeleri... Hepsinin bence ortak sebebi, oyuncular arasındaki kopuk bağ. Mutsuz ve huzursuz ekosistem. Bu takımın net bir şekilde güçlü bir teknik adam figürüne ihtiyacı var. Doğal bir lidere... Oyuncuların maksimumuna ulaşması ancak bir liderin göreve gelmesiyle sağlanabilir.



4- BEŞiKTAŞ YENiDEN BÜYÜK TAKIM HÜViYETiNDE



BEŞİKTAŞ'ın kadrosu ne kadar değişse de, Şenol Güneş'le geçirdiği 4 yılda her zaman bir büyük takım hüviyeti vardı. Her rakibe karşı dominant futbol deneyen... Abdullah Avcı döneminde bu anlayışta ciddi geri adımlar atılmıştı ki Sergen Yalçın, geminin rotasını tekrar olması gereken yöne çevirdi. Yalçın'la kazanılır-kaybedilir ama büyük takım hüviyetinden artık geri adım olmaz gibi geliyor bana.



5- TRABZON GiBi ONLAR DA KAYIP YAŞAYACAK



ÇOK ses getirmedi ama geçen sezon ligde bir ilk yaşandı: 3 puanlı ve 18 takımlı sistemde ilk kez bir takım 70 puanın altında kalmasına rağmen şampiyon oldu. Önceki sezon da 1. ile 4. arasında yalnızca 4 puan vardı. Yabancı sınırının açılmasıyla ligin de yeni normali bu. Artık kimsenin uzun galibiyet serileri yakalaması ve arayı açması mümkün olmuyor. Trabzon gibi Başakşehir de puan kaybedecek muhtemelen. Barajın 70'in çok üstüne çıkacağını sanmıyorum.



6- BAŞAKŞEHiR AVANTAJLARINI iYi KULLANDI



SEYİRCİSİZ futbol herkesi eşitledi, bu da zaten seyircisiz olan Başakşehir'e yaradı. Avrupa maçları sonrası galibiyet oranı %50'ye düşen Başakşehir'in tek cepheye odaklanması da çok önemli avantaj. Ligde kimsede olmayan harika bir kulübeleri var ve post-pandemi süreci de geniş kadrosu olanı ön plana çıkarıyor. Yarışta sonuna kadar kalacakları kesin.



HAFTANIN OLAYI: İLK 7'den Başakşehir ve Beşikaş kazandı. Belki en kaliteli değiliz ama en rekabetçi olmaya devam... HAFTANIN TAKIMI: BEŞiKTAŞ



TEKNİK DİREKTÖR: FUAT ÇAPA HAFTANIN FUTBOLCUSU: ADEM LJAJIC



HAFTANIN HAKEMİ: FIRAT AYDINUS