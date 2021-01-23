Futbol: Kosova Süper Kupa Finali

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Priştine: Haxho (Dk. 40 Nika), Mici, Bekteshi, Dellova, Krasnigi, Abazi (Dk. 84 Pefqeli), Boshnjaku (Dk. 89 Bardhoku), Lilaj, Zyba (Dk. 89 Shillova), Krasniqi, Kryeziu

Drita: Rexhepi, Gerbeshi (Dk. 86 Haxhimusa), Arago, Blakcori (Dk. 46 Brdarovski), Hamdi Namani (Dk. 46 Bujar Shabani), Fazliu, Ajzeraj (Dk. 68 Alidema), Limani, Xhevdet Shabani, Vucaj (Dk. 72 Ahmeti), Rexha

Goller: Dk. 2 ve 29 (penaltıdan) Zyba, Dk. 90+3 Shillova (Priştine), Dk. 7 Rexha (Drita)

Sarı kartlar: Dk. 17 Krasniqi, Dk. 35 Kryeziu (Priştine), Dk. 22 Hamdi Namani, Dk. 70 Brdarovski (Drita)

Antalya'da oynanan Kosova Süper Kupa Finali'nde Priştine, Drita'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Mücadelenin 2. dakikasında Priştine öne geçti. Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

7. dakikada Drita skora eşitlik getirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı: 1-1.

29. dakikada Priştine bir kez daha öne geçti. Kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90+3. dakikada Priştine farkı ikiye çıkardı. Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

Mücadele bu sonuçla tamamlandı ve Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Priştine takımına Süper Kupa'yı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi verdi.