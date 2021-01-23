Futbol: Kosova Süper Kupa Finali - Son Dakika

Futbol: Kosova Süper Kupa Finali

23.01.2021 17:17
Futbol: Kosova Süper Kupa Finali, System.String[]

Stat: Titanic MardanHakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mustafa SavranlarPriştine: Haxho (Dk. 40 Nika), Mici, Bekteshi, Dellova, Krasnigi, Abazi (Dk. 84 Pefqeli), Boshnjaku (Dk. 89 Bardhoku), Lilaj, Zyba (Dk. 89 Shillova), Krasniqi, KryeziuDrita: Rexhepi, Gerbeshi (Dk.

Stat: Titanic Mardan

Hakemler: Abdulkadir Bitigen, İsmail Şencan, Mustafa Savranlar

Priştine: Haxho (Dk. 40 Nika), Mici, Bekteshi, Dellova, Krasnigi, Abazi (Dk. 84 Pefqeli), Boshnjaku (Dk. 89 Bardhoku), Lilaj, Zyba (Dk. 89 Shillova), Krasniqi, Kryeziu

Drita: Rexhepi, Gerbeshi (Dk. 86 Haxhimusa), Arago, Blakcori (Dk. 46 Brdarovski), Hamdi Namani (Dk. 46 Bujar Shabani), Fazliu, Ajzeraj (Dk. 68 Alidema), Limani, Xhevdet Shabani, Vucaj (Dk. 72 Ahmeti), Rexha

Goller: Dk. 2 ve 29 (penaltıdan) Zyba, Dk. 90+3 Shillova (Priştine), Dk. 7 Rexha (Drita)

Sarı kartlar: Dk. 17 Krasniqi, Dk. 35 Kryeziu (Priştine), Dk. 22 Hamdi Namani, Dk. 70 Brdarovski (Drita)

Antalya'da oynanan Kosova Süper Kupa Finali'nde Priştine, Drita'yı 3-1 yenerek kupayı kazandı.

Mücadelenin 2. dakikasında Priştine öne geçti. Krasniqi'nin sağ kanattan ortasında Zyba kafayla topu kaleci Rexhepi'nin sağından ağlarla buluşturdu: 1-0.

7. dakikada Drita skora eşitlik getirdi. Ceza sahasında meşin yuvarlakla buluşan Rexha'nın şutunda, kaleci Haxho müdahalesine rağmen gole engel olamadı: 1-1.

29. dakikada Priştine bir kez daha öne geçti. Kazanılan penaltı atışını kullanan Zyba, kendisinin ve takımının ikinci golünü kaydetti: 2-1.

90+3. dakikada Priştine farkı ikiye çıkardı. Shillova, ceza sahası içinde yaptığı vuruşla topu filelere gönderdi: 3-1.

Mücadele bu sonuçla tamamlandı ve Priştine Kosova Süper Kupası'nın sahibi oldu.

Priştine takımına Süper Kupa'yı Kosova Futbol Federasyonu Başkanı Agim Ademi verdi.

İsmail Şencan, Priştine, Titanic, Kosova, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Futbol: Kosova Süper Kupa Finali - Son Dakika Spor


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