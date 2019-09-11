Son Dakika Haberleri: "Futbol Köyü" projesi hayata geçiyor
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"Futbol Köyü" projesi hayata geçiyor

1 saat önce

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı kulüp tarafından "Futbol Köyü" projesi için ilk kazma vuruldu.

BtcTurk Yeni Malatyaspor Kulübü'nün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre sarı-siyahlı kulüp tarafından "Futbol Köyü" projesi için ilk kazma vuruldu.


Kulüp Başkanı Adil Gevrek'in Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir'e sunumunu yaptığı ve Özdemir'in "Benim de hayalimdeki proje" dediği, "Futbol Köyü" projesinin ilk aşaması olan antrenman sahalarının yapımına başlandı.


Açıklamada "Futbol Köyü" projesi ile ilgili şu bilgiye yer verildi:


"Bölge için de büyük önem taşıyan, içinde antrenman sahalarından mini stadyuma ve sosyal alanlara kadar her şeyin bulunacağı futbol köyü projesinin ilk aşaması için Yeni Malatya Stadyumu yanındaki alanda çalışmalara başladık.


Bundan sonraki süreçte kulübümüze projenin tamamında katkı ve destek olacaklarını belirten, TFF Başkanı Nihat Özdemir'e, yer tahsisi konusunda destek olacak İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay'a, projenin yapımı için gerekli desteği sağlayan ve her zaman her ihtiyacımızda yanımızda olan Büyükşehir Belediye Başkanımız Selahattin Gürkan'a teşekkür ediyoruz. Projenin ilk etabının ardından ikinci etap için de çalışmalara başlanacak."


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Batı Çalışma Grubu, Yeni Malatyaspor, Nihat Özdemir, Futbol, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 03:40 
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