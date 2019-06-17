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Futbol: Kupa Amerika

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Uruguay, Ekvador'u 4-0 yendi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın 3. günündeki C Grubu mücadelesinde Uruguay ile Ekvador, Belo Horizonte kentindeki Mineirao Stadı'nda karşılaştı.
Uruguay, Ekvadorlu Quinteros'un 24. dakikada kırmızı kart gördüğü maçı, Lodeiro'nun 6, Cavani'nin 33, Suarez'in 44 ve Mina'nın (kendi kalesine) 78. dakikadaki golleriyle 4-0 kazandı.
C Grubu'ndaki diğer karşılaşma, yarın TSİ 02.00'de Japonya ile Şili arasında oynanacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 17.06.2019 09:50 Kaynak: AA
Brezilya, Uruguay, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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