Futbol: Kupa Amerika
5 dakika önce
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Japonya'yı 4-0 yendi.
Haber Yayın Tarihi : 18.06.2019 09:32 Kaynak: AA
Güney Amerika Futbol
Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili
, Japonya
'yı 4-0 yendi. Brezilya
'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu mücadelesinde Şili ile turnuvaya özel davetle katılan Japonya karşılaştı. Sao Paulo
kentindeki Morumbi Stadı'da oynanan mücadeleyi Şili, 41. dakikada Erick Pulgar, 54. ve 83. dakikalarda Eduardo Vargas
ve 82. dakikada Alexis Sanchez'in attığı gollerle 4-0 kazandı.
Gruplarda ilk maçlar tamamlanırken, ikinci maçlar yarın TSİ 00.30'da Bolivya
ile Peru arasında oynanacak A Grubu müsabakasıyla başlayacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
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