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Futbol: Kupa Amerika

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) A Grubu maçlarında Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup ederken Brezilya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.

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Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) A Grubu maçlarında Peru, Bolivya'yı 3-1 mağlup ederken Brezilya ile Venezuela 0-0 berabere kaldı.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın A Grubu'nda ikinci maçlar tamamlandı.
Rio de Janeiro kentindeki Maracana Stadı'nda oynanan mücadelede, Bolivya 28. dakikada Marcelo Martins Moreno'nun penaltı golüyle 1-0 öne geçti. 45. dakikada Paolo Guerrero ile maça eşitliği getiren Peru, 55. dakikada Jefferson Farfan ve 90+6'da da Edison Flores'in golleriyle mücadeleden 3-1 galip ayrıldı.
Salvador kentindeki Arena Fonte Nova'da yapılan maçta ise Venezuela ile Brezilya karşılaştı. Brezilya mücadelede 2 gol atsa da Video Yardımcı Hakem (VAR) ile goller iptal edildi ve karşılaşma 0-0 sona erdi.
B Grubu'nun ikinci maçlarında yarın TSİ 00.30'da Kolombiya ile Katar, 03.30'da Arjantin ile Paraguay karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.
Haber Yayın Tarihi : 19.06.2019 10:07 Kaynak: AA
Bolivya, Brezilya, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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