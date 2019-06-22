Son Dakika Haberleri: Futbol: Kupa Amerika
Son Dakika Spor Haber

Futbol: Kupa Amerika

1 saat önce

Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.

Futbol: Kupa Amerika, System.String[]
Güney Amerika Futbol Konfederasyonu (CONMEBOL) tarafından düzenlenen Kupa Amerika'daki (Copa America) C Grubu maçında Şili, Ekvador'u 2-1 mağlup ederek çeyrek finale kalmayı garantiledi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın C Grubu ikinci maçında Şili ile Ekvador karşılaştı.

Salvador kentindeki Fonte Nova Stadı'nda oynanan mücadeleyi 2-1 kazanan Şili, grubunda puanını 6'ya çıkararak liderliğe yükseldi ve çeyrek final biletini aldı. Şili'nin golleri 8. dakikada Jose Pedro Fuenzalida ve 51. dakikada Alexis Sanchez'den gelirken, Ekvador'un golünü ise 26. dakikada penaltıdan Enner Valencia kaydetti.
Şili'de kaptan olarak sahaya çıkan Beşiktaşlı Gary Medel ile Fenerbahçeli Mauricio Isla, 90 dakika boyunca sahada kaldı. Maçın 89. dakikasında Ekvador oyuncusu Gabriel Achilier, kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Turnuvada bugün, A Grubu üçüncü maçlarında Peru ile Brezilya ve Bolivya ile Venezuela TSİ 22.00'de karşılaşacak.
Dörder ekipten oluşan 3 grupta, ilk ikiye giren takımlar ve en iyi iki grup üçüncüsü çeyrek finale yükselecek.

C Grubu'nda puan durumu şöyle:

Takım O G B M A Y Av. P
1 Şili 2 2 0 0 6 1 +5 6
2 Uruguay 2 1 1 0 6 2 +4 4
3 Japonya 2 0 1 1 2 6 -4 1
4 Ekvador 2 0 0 2 1 6 -5 0
Haber Yayın Tarihi : 22.06.2019 10:01 Kaynak: AA
Brezilya, Şili, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Trump: Bu geceden itibaren İran'a yaptırımlara daha fazlası eklenecek Altının ons fiyatı 6 yıl aradan sonra ilk kez 1.400 doların üzerini gördü Doğu Perinçek'ten teröristbaşı Abdullah Öcalan'ın mektubuyla ilgili açıklama Trump dünyayı sarstı: Saldırıyı 10 dakika önce durdurdum

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 22.6.2019 11:12:31. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Futbol: Kupa Amerika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]