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Futbol: Kupa Amerika

1 saat önce

Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin, çeyrek finale yükseldi.

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Kupa Amerika (Copa America) B Grubu'nda Kolombiya ve Arjantin, çeyrek finale yükseldi.
Brezilya'da düzenlenen 46. Kupa Amerika'nın B Grubu'nda 3. ve son maçlar yapıldı.
Tur atlamayı garantileyen Kolombiya, Paraguay'ı Cuellar'ın 31. dakikada attığı golle 1-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve grubu lider bitirdi.
Arjantin ise Katar ile oynadığı karşılaşmayı, Martinez'in 4 ve Agüero'nun 82. dakikadaki golleriyle 2-0 kazandı. Puanını 4'e çıkaran Arjantin, grup 2'ncisi olarak çeyrek final bileti aldı.
A Grubu'nu 4 puanla tamamlayan Peru da bu sonuçlar sonrası en iyi 2 grup üçüncüsü kontenjanından tur atlamayı garantiledi.
Haber Yayın Tarihi : 24.06.2019 12:05 Kaynak: AA
Paraguay, Arjantin, Kolombiya, Amerika Birleşik Devletleri, Spor
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