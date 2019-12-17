Futbol kursuna yoğun ilgi - Son Dakika
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Futbol kursuna yoğun ilgi

6 saat önce

Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Futbol kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.

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Kütahya'nın Emet ilçesinde Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü tarafından açılan Futbol kurslarına yoğun ilgi gösterildiği bildirildi.


Bu yıl 70 kursiyerle rekor kırdıklarını belirten Emet Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Avcı, "İlçemiz spor kulüplerinin işbiriğiyle devam eden futbol kurslarımız yaz kış demeden Antrenörlerimiz Yasin Peker, Baykal Kurt ve Efdal Ülker'in rehberliğinde devam ediyor. 70 kursiyer büyük bir özveri ve istekle çalışıyorlar. Amacımız yetenekli gençlerimizi keşfedip onaların önünü açmalarında yardımcı olmak. Kurslarımıza her zaman destek veren İlçe Kaymakmımız Hasan Çiçek'e teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Kütahya, Futbol, Emet, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 17.12.2019 10:36 Kaynak: İHA
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